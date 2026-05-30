◆独立リーグ交流戦ＢＣ山梨３―３巨人３軍（３０日・山日ＹＢＳ球場）巨人３軍が接戦の末、引き分けに終わった。先発・千葉は初回先頭への死球をきっかけに２死三塁のピンチを招くと、４番・竹内に先制適時打を献上。それでも２回以降は１安打のみに抑え、５回２安打１失点と好投した。２―１の６回は２番手・林が２点を失い一時逆転を許した。３番手以降の吉村、吹田、河野、田村は無失点に封じた。打線は０―１の３回