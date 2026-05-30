２８日、華晨宝馬汽車鉄西工場で開かれた累計生産７００万台記念式典。（瀋陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽5月30日】中国の国有自動車大手、華晨汽車集団がドイツのBMWグループと遼寧省瀋陽市で合弁運営する華晨宝馬汽車（華晨BMW）の鉄西工場で28日、累計700万台目となる完成車、BMW3シリーズがラインオフした。中国で国産BMW車がラインオフした2003年から現在に至るまで、BMWは中国で完成車とパワートレインの製