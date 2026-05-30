結婚は当人同士のもの……わかっていても、いざ現実になると「家と家」の問題として複雑に絡み合うことがあるのでしょう。とくに結婚式のようにお金や価値観が関わる場面では、思わぬ対立が生まれることも……。『結婚式を挙げる予定だったけれど、義父が「お金がないからやらない」と言い出し、私の親と喧嘩になった。結婚式って子どもたちがきめることではないの？』本来は祝福されるはずの出来事が、なぜ対立に発展してしまうの