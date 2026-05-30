5年目となる愛知・岐阜開催の「ラリージャパン」 愛知県と岐阜県で開催される「ラリージャパン」。 5年目を迎え、大会規模や来場者層に変化が見られます。 本記事では、実行委員長である太田豊田市長の言葉を通じ、広域連携の意義や既存インフラを活かした地域主体の運営体制、2028年以降を見据えた今後の展望について、解説します。自動車競技のWRC（世界ラリー選手権）日本ラウンド「ラリージャパン」は、現在の体制での開