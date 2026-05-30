私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。ある日「お姉ちゃんなんだから」という母の言葉で、弟のユウタをしばらく居候させることになった私。しかしユウタが好き放題するので、私たち家族は限界でした。そこで契約書を突きつけ、家事の負担と金銭的負担、そして期限を区切っての退去を要求したのです。都合のいい「お姉ちゃん」はもう卒業……。私は覚悟を決め、ユウタと母に「条件を飲めない