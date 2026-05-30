是枝裕和監督がメガホンをとった映画「海街ｄｉａｒｙ」（２０１５年公開）が３０日、フジテレビで放送された。鎌倉で暮らす幸（綾瀬はるか）、佳乃（長澤まさみ）、千佳（夏帆）のもとに、１５年前に姿を消した父親の訃報が届く。葬儀の場で、父を奪った女性との間に生まれた異母妹、すず（広瀬すず）と対面。長女・幸は父を看病していてくれたのはすずだと気付き、気丈にふるまう姿に、「一緒に住まない？鎌倉で」と声をかけ