「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（３０日、伊勢崎）鈴木圭一郎（３１）＝浜松・３２期＝が、４日目１１Ｒの準決勝戦を快勝して、大会２年連続優出を決めた。この勝利で通算９９９勝となり、史上最速１０００勝達成と１０年ぶり２回目の大会優勝、２３回目のＧ１制覇にリーチをかけた。「メタルとリングを替えて、（キャブの）シャッターを３５に戻しました。こっちのシャッターの方が乗りやすい。乗り味が全然違う