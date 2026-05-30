巨人の西舘勇陽投手（２４）が３０日の日本ハム戦（エスコン）に今季初先発し、６回４安打無失点。昨年６月１８日の同戦（東京ドーム）以来、１年ぶりの白星を挙げた。初回と４回には得点圏に走者を背負ったものの、要所を締めて無失点。４点の援護を受けた５回は上位打線を三者凡退に抑えるなど、流れを渡さなかった。直球は最速１５４キロを計測。力強いストレートに加え、カーブ、スライダー、フォーク、カットボールを効