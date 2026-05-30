北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場する日本代表と国際親善試合（３１日、ＭＵＦＧ国立）で対戦するアイスランド代表ＭＦウィルム・ソル・ウィルムソン（ＮＥＣナイメヘン）が、同僚の佐野航大のＷ杯メンバー外に驚きを示した。佐野は今季リーグ戦３４試合出場で３ゴール７アシストをマーク。オランダ１部リーグの年間ベストイレブンにも選出されるなど、飛躍を遂げた１年だった。日本代表でも３月の欧州遠征で招集され、１―