【モデルプレス＝2026/05/30】元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が5月30日、都内で開催された結婚披露宴前囲み取材に出席。仲睦まじい姿を見せた。【写真】元乃木坂＆イケメン歌舞伎役者、ケーキ入刀ショットが美しすぎ◆能條愛未＆中村橋之助、披露宴開催2人は、4月3日に入籍を報告。同取材にて、中村は「神前式にて挙式を無事に執り行わさせていただきまして、私、中村橋之助、能條愛未は夫婦とな