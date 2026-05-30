【モデルプレス＝2026/05/30】元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が5月30日、都内で開催された結婚披露宴前囲み取材に出席。能條が中村の好きなところを明かした。【写真】元乃木坂＆イケメン歌舞伎役者、ケーキ入刀ショットが美しすぎ◆能條愛未、中村橋之助の好きなところ告白中村の好きなところについて、能條は「私が分からないことばかりで結構心がくじけそうになってしまうときもあったりした