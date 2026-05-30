アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」櫻井優衣が３０日までにインスタグラムを更新。アイドルの雰囲気とはギャップのある新衣装を公開した。２０２５年９月にソロメジャーデビューを果たした櫻井。７月２９日にリリース予定の１ｓｔＣＤシングル「夏いぞん」で収録される新衣装を披露した。普段のメンバーカラーであるミントグリーンのイメージとはギャップのあるオレンジのトップスを着用し、「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩ