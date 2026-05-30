◇UFCファイトナイト・マカオ朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日マカオ）世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）がキャメロン・スモザーマン（米国）に1Rわずか110秒でKO勝利。涙のUFC初勝利を飾った。「2回負けてナメられてたんで、今回で黙らすことができたと思います」試合後に海は安どの表情を見せた。UFCバンタム級初