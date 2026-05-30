結婚してから気づく相手の習慣って、意外と小さいものほどじわじわくるものですよね。妻の『一口ちょうだい』癖、最初はかわいいものだったのかもしれませんが…毎回となると話は別です。夫の我慢がどこまで続くのか、ちょっとハラハラしてしまいます。2話では夫なりの工夫も効果がなかったようで、このあとの展開が予想できなくて目が離せません…。>>【まんが】一口ちょうだい妻(ウーマンエキサイト編集部)