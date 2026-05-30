お笑いタレントの松嶋尚美（54）が30日放送のテレビ朝日「池上彰のニュースそうだったのか!!」（土曜後8・00）に出演し、「狙っていた」マンションを巡って衝撃を受けた出来事を明かした。この日の番組は「日本は今景気がいい!?実感できないワケを解説」をテーマにジャーナリスト・池上彰氏が解説。松嶋は物価高騰について「家の近所に狙ってるマンションがあった。4年前に調べたら1億（円）切ってたんですよ」と不動産購入を