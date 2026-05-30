【ワシントン＝関根晃次郎】米政府が自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」を巡り、自動車・部品が無関税となる条件の域内部品調達率を７５％から８０％超に引き上げるよう求めていることがわかった。米国製部品の使用比率も新たに設定するよう要求。メキシコなどで北米向け車両を生産している日本の自動車大手にも影響が及ぶ可能性がある。ＵＳＭＣＡは貿易赤字を問題視するトランプ大統領が第１次政権時