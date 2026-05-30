俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）は5月25日、Instagramを更新。自身の最新ショットを公開した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 本田は「ネックレス見えてるかなぁ」と題して、フランスのファッションブランド「Ami Paris」のネックレスがシャツからちらりとのぞくオフショットを公開。胸元で輝くハートモ