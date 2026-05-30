同僚も予想外！ 先生が園児の前で絵本「ごんぎつね」を読めない理由▶▶この作品を最初から読む小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。想像を上回るイタズラをする赤ちゃん、先生をおしゃれにしたい女の子、靴を履くのがどうしてもイヤな男の子…。子どもたちがママやパパと離れ、長い時間を過ごす保育所で起こる出来事の数々