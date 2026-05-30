仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は、中国の都市部で生活する女性たちの結婚や出産への社会的プレッシャーについて紹介した仏紙ル・モンドの記事を取り上げた。ル・モンドの記事は、中国の大都市で近年、女性を中心とした新しい空間が次々に登場していると報じた。女性向けクライミングジムや女性向けコミュニティーバー、女性起業家クラブなどがその例で、表向きは消費や娯楽のための場所だが、