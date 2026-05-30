伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は30日が4日目。地元の絶対王者・高橋貢（54＝伊勢崎）が3連勝で迎えた準決勝戦10Rを絶品さばきで制して優出に成功した。レース後、「スタートを行けたのが大きい」と序盤の展開が良かったことを勝因に挙げた。「足は伸びがいいかな。抜く時にもう少しカカッてくれたらいい」と課題を口にしながらも動きには納得できている様子。優勝戦に向けても「シリ