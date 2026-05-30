歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、各界の関係者1000人が祝福した。神前式の後には報道陣の取材にも応じた。能條は白無垢（むく）姿で登場。「これから成駒屋に入って、一生懸命、頑張っていかないといけないという覚悟が決まりました」と口にした。橋之助は妻の装いを何度も見つめ「奇麗です…」とデレデレ。「歌舞伎役者、