歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が30日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、各界の関係者1000人が祝福した。式には新郎新婦ゆかりの芸能人も多く駆けつけた。能條は乃木坂46の1期生として2012年にCDデビュー。式には西野七瀬（32）、高山一実（32）、深川麻衣（35）ら1期生の同期も新婦側のゲストとして出席した。登場曲としてデビュー曲「ぐるぐるカーテン」がかか