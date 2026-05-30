俳優の矢崎希菜さんが一日署長を務め自転車の安全運転を呼びかけました。警視庁杉並警察署の一日署長を務めた俳優の矢崎希菜さんは、クイズ形式で道路標識を確認したほかヘルメットの正しい被り方を参加者に伝えました。また矢崎さんは「自転車は気軽に乗れる便利な乗り物ではあるが安全運転に心がけてほしい」と訴えました。