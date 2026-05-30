◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフ第1戦C大阪2―2FC東京（2026年5月30日ハナサカスタジアム）迷わず左足を振った。1点ビハインドの後半34分、途中出場のC大阪・登里享平（35）が値千金の同点ゴールを決めた。先発の大畑歩夢（25）にアクシデントがあり、急きょの出場となったが35歳のベテランには覚悟があった。「歩夢が良いプレーをしていたので自分にもプレッシャーをかけながらベテランとして何が出来るかという