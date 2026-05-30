歌舞伎俳優の中村橋之助さんと、乃木坂46の元メンバーで俳優の能條愛未さんが、結婚披露宴を開催するにあたって囲み取材に応じました。 【写真を見る】【 中村橋之助＆能條愛未 】結婚披露宴に先駆け愛未さん「お父さんみたいに優しく包んでくれるので橋之助さんと結婚して良かった」囲み取材に応じる披露宴に先立って行われた神前式では、橋之助さんが?僕の方が緊張していました?と告白。愛未さんは?（橋之助さんが）お父