【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）【映像】急接近であわや！阿吽の呼吸で接触回避30日、WRC（世界ラリー選手権）第7戦ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2が行われ、次世代を担う日本人ドライバーが、トラブルで遅れた車両を軽やかに抜き去るシーンが見られた。ラリー・ジャパンのデイ2はホストチームのトヨタが好調を維持し、SS8を終えた時点でトップ5をトヨタのマシンが独占していた。セカン