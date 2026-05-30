俳優渡辺大（41）が日刊スポーツの取材に応じ、30日に都内で元乃木坂46能條愛未（31）との披露宴を行った歌舞伎役者中村橋之助（30）を祝福した。橋之助が初主演した25年1月公開の映画「シンペイ歌こそすべて」で共演。歌舞伎役者の“地力”の高さは舞台にあると感じ取り、自身の積極的な舞台出演のきっかけとなった。「僕は18年前だから、なんかもう遠い昔のようで」とほほ笑みつつ、「でも最近、知り合いでもあまり結婚を聞か