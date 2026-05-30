歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニで、挙式、披露宴を執り行った。披露宴では、巨人ファンの橋之助があこがれていた巨人元監督の高橋由伸氏が「国生（＝橋之助）君とは小学生のころからの知り合いで、お父さまと一緒に食事したりとか、うちの娘たちもかわいがってくれた。優しい部分を小さいころから知っている。これからも歌舞伎界引っ張っていってご活躍してくれた