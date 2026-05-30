本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦で延長10回、4-3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。村上宗隆内野手は「2番・一塁」で先発も、3回に右脚を負傷し途中交代。開幕から好調だった村上のアクシデントに衝撃が広がる一方、9回の土壇場でチームの勝利に繋げる働きを見せた25歳の技に喝采が相次いだ。ホワイトソックスは0-2で迎えた3回、村上にアクシデントが発生。二ゴロを放ち