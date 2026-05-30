歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。能條は歌舞伎俳優の妻として「おかみさん修業」に励んでいる。お手本となる橋之助の母・三田寛子について「とにかく明るい、太陽のような母。私にとっては憧れ。お母さんとしても、歌舞伎役者の奥様としても、本当にパーフェクトで素晴ら