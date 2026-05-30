歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。引き出物は料理店「おひつ膳田んぼ」のブランド米「江刺金札米（えさしきんさつまい）」。パッケージには能條の乃木坂４６時代の同期・川後陽菜が描いたイラストがあしらわれた。日本画家日展会員の朝倉隆文氏がデザインした風呂敷、三