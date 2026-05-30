中村芝翫・三田寛子夫妻の長男・中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。披露宴はニューオータニの大宴会場に９８卓。約３時間半、幸せオーラに包まれた。フィナーレで新郎新婦が親に花束を贈り、三田は感極まり号泣した。最後に両家を代表して芝翫が「身に余る盛大な祝宴、２人は幸せだと思