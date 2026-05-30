中村芝翫・三田寛子夫妻の長男・中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。新婦・能條の高校時代の同級生で親友のタレント・朝日奈央は「仕事のこともプライベートのことも何でも話せる関係です。『将来、どんな人と結婚するだろうね』と話していましたが、まさか、こんなに素敵な人と結婚する