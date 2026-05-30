歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）、元乃木坂４６の女優・能條愛未（３１）が大安の３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。ホテル内で神前式を終えた黒紋付きの橋之助、白無垢の能條が金びょうぶの前で取材に応じた。橋之助は「三三九度をして、幸せを実感しています」。花嫁に目をやり「きれいです」とのろけて、照れ笑いを浮かべた。能