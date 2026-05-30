２５日、スリナムの首都パラマリボにある教会。（パラマリボ＝新華社記者／金皓原）【新華社パラマリボ5月30日】南米スリナムの首都パラマリボは、スリナム川の河口に位置し、同国の政治・経済・文化の中心地であり主要港湾でもある。パラマリボ市街歴史地区には特色のある建築群が残され、2002年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録された。２７日、スリナムの首都パラマリボにあるパームツリーガーデン。