◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天７―８ヤクルト（３０日・楽天モバイル）ヤクルトが終盤の楽天の反撃をしのいで２連勝。阪神とともに３０勝に到達し、首位を守った。４点リードの９回。セーブシチュエーションではなかったが、ベンチは万全を期して守護神のキハダを投入。先頭の浅村を左飛に打ち取ったが、そこから味方の２失策に３安打がからんでたちまち１点差に。２死満塁となり、一打逆転サヨナラの場面で辰巳を空