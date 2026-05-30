歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）の披露宴が30日、都内で執り行われ、約1000人が出席した。橋之助側の主な出席者は、片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、ほか歌舞伎俳優多数。高橋英樹、市村正親、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩、高橋克典ら芸能界から、高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司らスポーツ界からも出席した。能條側の主な出席者は、朝日奈央、西野七瀬、高山一実、深川麻衣