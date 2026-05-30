歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニで、挙式、披露宴を執り行った。披露宴前に取材に応じた2人。橋之助は「家内は不器用ですけど一生懸命。そういうところが彼女の魅力。すごく母に似ている。困った時は、SOS出してくれる。夫婦で乗り越えていきたい」と言い「家内って言うのが夢だった。ことあるごとに家内って言ってる」と笑みを見せた。能條も「主人」と呼んでいる