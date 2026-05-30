歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴を行った。歌舞伎界はもちろん芸能界、スポーツ界など約1000人が参加。さらに両親である中村芝翫、三田寛子もコメントを寄せた。【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未橋之助側の主な出席者として片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、高橋英樹、市村正親、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩