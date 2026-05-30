歌舞伎役者中村橋之助（30）、元乃木坂46能條愛未（31）の挙式・披露宴が30日、東京・ホテルニューオータニ「鶴の間」で開催された。2人は披露宴前に囲み取材に応じた。橋之助は冒頭「先ほど、神前式にて挙式を無事に執り行わさせていただきままして、私中村橋之助、そして能條愛未は夫婦となりましたことをここにご報告させていただきます」とし、「今後とも、2人で助け合って成駒屋を盛り上げるべく頑張ってまいりますので、皆さ