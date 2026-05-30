歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を実施した。会見には和装で現れた2人だが、歌舞伎界や芸能界など約1000人が参列する披露宴で能條は義母・三田寛子が35年前に着用したものと同じウエディングドレスをまとうことを明かした。【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未ファッションデザイナー・エマ理永氏によるブランド・エマリー