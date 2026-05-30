歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニで、挙式、披露宴を執り行った。披露宴では、それぞれに司会者がつくという趣向。新婦側司会者は、同じ元乃木坂46の1期生で、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（29）が務めた。斎藤アナは「乃木坂46の1期生としてともに活動してきました。青春時代を駆け抜けた大切な仲間です」と話した。新郎側司会は、親友だという山形テレビの