歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を実施した。袴と白無垢で現れた2人はホテル内で無事神前式を終え、幸せいっぱいの姿を披露。報道陣から妻の花嫁姿について聞かれた橋之助は「いやぁ…きれいですね…」と照れ笑い。「もっと言ってよ！」と能條から要望される仲睦まじい姿を見せた。【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未橋之