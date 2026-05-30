歌舞伎役者中村橋之助（30）、元乃木坂46能條愛未（31）の挙式・披露宴が30日、東京・ホテルニューオータニ「鶴の間」で開催された。2人は披露宴前に囲み取材に応じた。歌舞伎界での披露宴は、能條が成駒屋に嫁ぎ、おかみ業をスタートさせることを宣言する場所でもある。おかみ業は和装だが、能條は「最初は1人で着るのに3時間かかった」という。だが、結婚した3月からのわずか3カ月で「毎日練習をして、今は1人でも20分で着られる