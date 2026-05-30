歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニでの披露宴前に囲み取材を行った。ホテル内で神前式を終えた2人が改めて心境を語る中、能條は義母・三田寛子への感謝と尊敬を表した。【写真】仲睦まじく笑いあう橋之助＆能條愛未すでに3月に入籍を済ませた2人。能條は「実際は義母を見ながら…『その都度、愛未ちゃんにアドバイスするから』と言ってくださっています。6月