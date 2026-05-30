歌舞伎役者中村橋之助（30）、元乃木坂46能條愛未（31）の挙式・披露宴が30日、東京・ホテルニューオータニ「鶴の間」で開催された。2人は披露宴前に囲み取材に応じた。フォトセッション時には指輪を見せるべく約10分間、腕を上げっぱなしの状態が続いた。その途中で、能條を気遣う優しさも見せた。囲み取材中には、ずっと能條を見守り続ける橋之助。だが、白無垢（むく）姿の能條を見た感想を求められ、「きれいです」と答えたと