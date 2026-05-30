歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニで、挙式、披露宴を執り行った。橋之助は父中村芝翫、母三田寛子に、能條は母に花束を渡し感謝を伝えた。三田は涙をこらえきれず、号泣していた。芝翫は「身に余るこのような盛大な祝宴を挙げさせていただいた2人は本当に幸せ。まだまだ橋之助は役者として小僧っこ、これからでございますが、若い2人に温かいご指導、ごべんたつを賜