コカ・コーラボトラーズジャパンは5月25日、「コカ・コーラ」「ジョージア」「爽健美茶」「紅茶花伝」など165品を9月1日出荷分から価格改定すると発表した。165品の中には、3月1日出荷分に価格改定した「綾鷹」は含まれない。原材料や資材、エネルギー価格の高騰に加え、為替相場の変動や昨今の国際情勢の影響などにより事業活動にかかるコストの上昇が長期化していることを受けた措置。改定率はメーカー希望小売価格で3.2〜