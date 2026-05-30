コメ下落傾向も米菓業界にはこれまでの原料米高騰の爪痕が残る。5月20日、全国米菓工業組合第65回通常総代会で現職に再任された星野一郎理事長(越後製菓会長)は、国産米を使用する多くの米菓メーカーが高値掴みの原料米を在庫に抱えていることに触れた上で「今後いかんとも予想しがたい事態が発生すると思っている」と懸念する。星野一郎理事長懸念材料の一端に、今後の原料米価格の動向とそれに伴う商品価格や販促施策など