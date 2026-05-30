キリンビバレッジは5月25日、アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー（神奈川県横浜市）で法人企業向け熱中症対策セミナーを実施してCSV経営を推し進める。熱中症対策セミナーはアパホテルとしては初の試み。キリンビバレッジとしてもホテル向けのセミナーは初の試みとなる。今回、アパホテル＆リゾート横浜ベイタワーの総支配人や副総支配人のほか、ホテル宿泊スタッフ、レストランスタッフ、’アルバイトら計24人がセミナーを